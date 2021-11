Depuis mercredi, les patients sont accueillis dans l’ancienne école maternelle de La Galissonnière, dans le quartier du Petit-Marseille. Ce nouvel équipement est voué à compléter l’activité de vaccination des professionnels de santé du territoire. Il est ouvert les mercredis et jeudis, et vient remplacer le centre du Palais des congrès qui a fermé le 27 octobre après neuf mois d’activité et plus de 65 000 injections réalisées, soit la moitié de la population.