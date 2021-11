L’inauguration mardi dernier d’un rayon vrac à l’épicerie solidaire de Surgères. Il a été mis en place par le magasin Biocoop, grâce à la fondation de l’enseigne de distribution alimentaire. On y trouve des féculents, des légumineuses, des céréales et des fruits secs. Avec une part importante de produits bios et locaux, mis à la disposition des bénéficiaires. L’objectif étant de rendre accessible ce type de produits aux plus démunis, comme le souligne Christian Brunier, vice-président de la CdC Aunis Sud dont dépend l’épicerie solidaire :

Une manière de lutter aussi contre le gaspillage alimentaire et de tendre vers le zéro déchet, tout en combattant la précarité. Des valeurs chères à l’enseigne Biocoop de Surgères. On écoute l’une de ses co-gérantes Fabienne Drappeau :

En place depuis le mois de septembre, ce rayon vrac connaît déjà un vrai succès et les retours sont encourageants. C’est ce que nous dit Stéphanie Bozzonetti, coordinatrice de l’épicerie solidaire :

L’épicerie solidaire de Surgères est ouverte les lundis et mercredis après-midi, et le vendredi matin.