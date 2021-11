A l’occasion de la Journée nationale pour l’emploi, la Communauté de communes organisait hier en centre-ville de Surgères une matinée d’information sur le projet de labellisation Territoire zéro chômeur de longue durée. Labellisation qui pourrait intervenir d’ici quelques mois et aboutir à la création d’une EBE, une Entreprise à but d’emploi. Objectif : créer de l’activité, des services et des postes inexistants sur le territoire, comme le souligne Philippe Delmas, bénévole à l’association SNC Solidarités Nouvelles contre le Chômage qui est partenaire de la CdC dans l’élaboration de ce projet :

Le projet s’inscrit dans une démarche d’économie sociale et solidaire, avec l’objectif de proposer à tous les chômeurs de longue durée volontaires un emploi à durée indéterminée, adapté à leurs compétences. C’est le cas de Geneviève, au chômage depuis deux ans :

Sortir enfin du chômage, c’est aussi la volonté de Thomas qui ne se berce pas d’illusions, même s’il veut croire en ce projet :

Si le projet évolue favorablement, les premières embauches pourront se concrétiser au premier semestre 2022.