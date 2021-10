C’est une première. Comme d’autres communes en Charente-Maritime, la Ville a décidé d’installer le sien en janvier, après les élections prévues les 6 et 7 décembre. La campagne sera lancée après les vacances de la Toussaint le 8 novembre. Et les candidats ont jusqu’à demain pour se présenter, avant la clôture des inscriptions. Seuls les 150 élèves de CM1 et CM2 de la ville peuvent faire acte de candidature et voter. Un acte citoyen et un réel engagement pour ces jeunes, comme le souligne Laurent Rouffet, adjoint au maire en charge de l’Education :

Les conseillers municipaux jeunes seront au nombre de 16, à parité filles/garçons. Ils seront élus pour deux ans et siègeront au sein de trois commissions. Laurent Rouffet :

Une présentation du Conseil municipal jeunes devant la maire de Surgères Catherine Desprez et son conseil municipal est prévue en janvier, lors de son installation.