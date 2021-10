Cinq classes sur huit fermées pour cause de covid-19 à l’école élémentaire de Ferrières, au nord de la Charente-Maritime. Depuis un peu plus d’une semaine, un foyer épidémique inquiétant est observé au sein de l’établissement scolaire, qui voit ses classes fermer les unes après les autres. Une dizaine de cas ont été confirmés. Et une quarantaine d’élèves sont désormais cas contact et doivent se faire dépister. Alain Tréton, maire de Benon et président du Sivos qui regroupe les écoles de Benon et Ferrières, suit l’évolution de la situation de près, en lien avec l’Académie et l’Agence régionale de santé. On l’écoute :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/ferrieres-covid-1.mp3 Une situation qui contraste avec la tendance à la baisse de la circulation virale sur le territoire, et qui a surpris tout le monde. Alain Tréton :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/ferrieres-covid-2.mp3 A l’école élémentaire de Ferrières, la situation peut encore évoluer, pouvant aller jusqu’à la fermeture totale de l’établissement d’ici la fin de la semaine. Les cinq classes désormais fermées ne rouvriront pas avant la rentrée prochaine début novembre. Pour les trois autres encore ouvertes, le port du masque était vivement recommandé ce matin.