L’appel à la grève générale aujourd’hui partout en France. Une intersyndicale se mobilise et appelle à manifester dans tout le pays ce mardi. Trois rassemblements sont prévus en Charente-Maritime, à La Rochelle (10h30 place de la motte rouge), Saintes (10h30 palais de justice) et Jonzac (17h30 devant la sous-préfecture). Les grévistes entendent réclamer une hausse des salaires, mais aussi une amélioration des conditions d’emplois et d’études. On écoute Yvonne Gaborit, secrétaire générale de l’union départementale CGT 17 :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/manif-du-5-oct-1.mp3 Yvonne Gaborit qui n’attend plus rien aujourd’hui du gouvernement, mais elle souhaite tout de même maintenir la pression sur l’Etat, à quelques mois des élections présidentielles :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/manif-du-5-oct-2.mp3