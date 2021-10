La Ville s’est parée de parapluies roses et illumine la façade de sa mairie toute les nuits pour soutenir le mois de lutte contre le cancer du sein. Et puis, chaque année, l’Association sportive du centre hospitalier organise des évènements comme une conférence-débat ce soir à 18h au Palais des congrès et la désormais célèbre Course des demoiselles samedi. Départ à 17h30 de la place Colbert.