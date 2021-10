Il a été jugé ce mardi en comparution immédiate au tribunal judiciaire de Saintes, après avoir frappé son épouse deux jours plus tôt. Les coups ont plu lors d’une dispute pour un motif futile. La victime a été frappée au visage et s’est fait tirer les cheveux, alors qu’elle avait son enfant de 4 ans dans les bras. Après plusieurs mois de violence, elle a décidé cette fois d’alerter les gendarmes, mettant le mari en fuite. Rapidement interpellé, il a été placé en garde à vue, avant d’être jugé. Il a écopé de 18 mois de prison dont 9 avec sursis. Une peine assortie d’une obligation de soin et d’une interdiction d’entrer en contact avec la victime.