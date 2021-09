Après deux ans d’absence pour cause de crise sanitaire, le salon international à flots s’ouvre aujourd’hui pour six jours. Un rendez-vous important pour la filière industrielle nautique française. Pas moins de 700 marques internationales et 600 bateaux seront présentés sur 100 000m² d’exposition et 3kms de pontons. Cette 49e édition, particulièrement attendue pour les raisons que l’on vient de citer, s’annonce exceptionnelle avec un programme particulièrement riche, Lucie Alix :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/grand-pavois.mp3