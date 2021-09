L’inauguration cet après-midi à Surgères de l’unité de méthanisation Aunis biogaz. Une unité dimensionnée pour digérer près de 40 000 tonnes de biomasse par an, provenant principalement d’une vingtaine d’exploitations agricoles locales, de trois industries agro-alimentaires et de deux coopératives. Le gaz produit permet d’alimenter le réseau de distribution local. Et le digestat est destiné à fertiliser les parcelles agricoles du territoire. Pour en savoir plus, des portes ouvertes sont proposées demain de 10h à 18h. Le pass sanitaire est obligatoire.