Appel à la générosité au profit de l’épicerie solidaire de Surgères. Une collecte de denrées alimentaires débute ce vendredi pour deux jours. Elle va se dérouler à la sortie des caisses de trois supermarchés de la ville : Intermarché, Leclerc et U express. Rendez-vous cet après-midi de 14h à 19h, et demain de 9h à 13h. Parallèlement, une collecte dématérialisée est mise en place jusqu’au 3 octobre pour recueillir des dons qui seront ensuite utilisés pour approvisionner l’épicerie solidaire. Cette dernière qui met tout en œuvre pour proposer une alimentation saine et équilibrée à ses bénéficiaires, tout en offrant un lieu d’échanges et de partage.