Osez le féminisme 17 appelle à un rassemblement pour la défense du droit à l’IVG demain à La Rochelle. Cette action s’inscrit dans le cadre d’un mouvement national pour protéger le droit à l’Interruption volontaire de grossesse libre, gratuite et accessible. Alors qu’il est désormais quasi impossible d’avorter au Texas depuis la promulgation d’une nouvelle loi, ce droit est sans cesse remis en cause dans certains pays, et il reste fragile. Et s’il est garanti en France, son accès est parfois limité, comme s’en désole Sophie Burlier, porte-parole de l’association, qui lance un appel à une forte mobilisation :

