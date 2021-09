Le départ sera donné dans à peine un mois, le 16 octobre à 13h30. Il aura lieu à l’esplanade de la base nautique. Une nouvelle formule est proposée cette année aux coureurs qui seront regroupés en équipes de deux, avec deux parcours de 26 et 50km en kayak, à pied et à VTT. La course d’orientation a été supprimée au profit de défis sportifs tout au long de la course. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 9 octobre sur raidaventurelapalmyre.com.