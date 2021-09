C’est tout l’enjeu du premier « Zoom métiers » mis en place par la Mission locale à partir d’aujourd’hui sur le territoire, avec un focus sur les secteurs d’activité qui recrutent comme l’animation. Jusqu’au 29 septembre, les participants vont pouvoir visiter différents établissements comme les centres sociaux de Rochefort et Tonnay-Charente, mais aussi la Maison des Initiatives et des Services de Marennes. Paul Durand, directeur de la Mission locale Rochefort-Marennes-Oléron, nous en dit plus :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/zoom-metiers-1.mp3 Cette première quinzaine à peine annoncée, deux autres « Zoom métiers » sont déjà sur les rails. Paul Durand :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/zoom-metiers-2.mp3 Les visites se font sur inscription au 05 46 99 06 00 et sont ouvertes à toute personne intéressée.