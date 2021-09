Après sa médaille d’or aux JO de Rio en 2016 et celle d’argent à Tokyo cet été, la championne, qui a été accueillie samedi avec sept autres athlètes olympiques dans le port de La Rochelle, vise les Jeux olympiques de Paris en 2024. Mais pas sur planche à voile RS:X. Elle veut se lancer en forty niner FX, un nouveau type de bateau olympique. Et ce en duo avec la châtelaillonnaise Sarah Steyaert, également membre de l’équipe de France de voile olympique et championne du monde de laser Radial en 2008. Charline Picon a désormais tout à apprendre de cette discipline.