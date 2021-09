La colère des élus de Marennes-Hiers-Brouage contre le transfert du siège du Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et des Pertuis charentais à Rochefort. Le sénateur et ancien maire de la commune Mickaël Vallet monte au créneau pour dénoncer le revirement de l’Etat, qui ne respecte pas la décision prise en 2015 par la ministre de l’Ecologie de l’époque Ségolène Royal. D’autant que des travaux devaient démarrer dans quelques semaines dans l’ancien tribunal d’instance et de commerce pour accueillir définitivement la structure, qui est actuellement hébergée au centre des impôts de Marennes. On écoute Mickaël Vallet :

Le sénateur socialiste, qui regrette déjà le départ des 25 agents, nous dévoile la vraie raison qui a conduit à ce transfert, en précisant qu’il ne rejette aucunement la faute sur le maire de droite de Rochefort Hervé Blanché, bien au contraire :

L’actuelle maire de Marennes-Hiers-Brouage Claude Balloteau rejoint les propos de Mickaël Vallet, et parle même d’une « insulte à la ruralité ».