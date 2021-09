Scène ouverte avec la chanteuse Johanna Zaire de La Magdeleine, en Charente.

“Passionnée de musique depuis toujours, je ne passe pas une journée sans chanter. Du rock au rap, en passant par la pop et la musique classique, j’écoute de tout. J’ai fait partie de différents groupes pop/rock en tant que parolière et chanteuse, puis je me suis lancée dans une carrière solo. En 2016, j’ai intégré un groupe de comédie musicale : les Act’in Peps, avec qui nous avons fait une représentation devant plus de 700 personnes. En 2018, je sors mon clip “World War Web” dont la chanson m’a été inspirée par mon roman dystopique du même nom. Le clip a été primé à plusieurs reprises : Prix de l’Excellence (Award of Excellence) aux Vegas Movie Awards 2019, Mention d’Honneur au Asia South East-Short Film Festival et est finaliste au Eurasia International Film Festival de Moscou.

Découvrez “Rebirth”, mon premier album. Autobiographie et confession, “Rebirth” est un album hétéroclite. Un album purement autobiographique intégralement composé par Nicolas Luciani (Mozart l’Opéra Rock).

https://www.facebook.com/JohannaZaireOfficiel

https://www.johannazaireofficiel.com/