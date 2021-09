C’est ce que propose pour la première fois l’établissement. A destination des personnes en état anxieux ou de fatigue nerveuse, ce programme de trois semaines est adapté à un emploi du temps professionnel. Deux rendez-vous sont d’ores et déjà proposés : du 4 au 24 octobre et du 29 novembre au 19 décembre. Ces cures pourront avoir lieu du lundi au vendredi, à partir de 18h30 et jusqu’à 21h, ainsi que les samedis de 17h à 19h.