Le point sur l’épidémie de covid-19 en Nouvelle-Aquitaine. Avec un ralentissement de la circulation du virus dans notre région. Selon les derniers chiffres de Santé publique France publié vendredi, le taux d’incidence est retombé à 115 cas pour 100 000 habitants, contre 155 cas une semaine plus tôt, mais il reste au-dessus du seuil d’alerte fixé à 50. Le nombre d’admissions à l’hôpital et en soins critiques est également en diminution. Concernant la vaccination, elle est en forte progression. Plus de 71% de la population possède un schéma vaccinal complet.