Plus de cinq ans après la mort de six adolescents tués dans un accident de car scolaire à Rochefort, le parquet de La Rochelle a rendu son réquisitoire définitif. Un pas de plus pour les familles des victimes qui attendent un procès avec impatience, après le drame qu’elles ont vécu ce jeudi 11 février 2016. Mis en examen pour homicide et blessures involontaires, le chauffeur du camion-benne, dont la ridelle ouverte avait provoqué la mort des six jeunes, pourrait être seul face aux juges. Le parquet a en effet requis un non-lieu contre l’employeur du conducteur, la société Eiffage, pour insuffisance de charges, considérant qu’aucune norme à l’époque n’imposait l’obligation d’équiper les camions de dispositifs d’alerte.