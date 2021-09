Une rentrée réussie ce matin à l’école élémentaire Plaisance de Tonnay-Charente. Le nouveau protocole sanitaire a bien été compris et respecté au sein du groupe scolaire qui, avec ses 434 élèves, est le plus important de Charente-Maritime. Et cette année, une classe supplémentaire a pu voir le jour. De quoi soulager les 18 classes que compte l’établissement, avec une meilleure répartition des élèves, comme le souligne Catherine Prévos, adjointe au maire en charge des affaires scolaires :

Et afin d’améliorer les conditions d’accueil et d’apprentissage des élèves, des travaux ont été réalisés, avec notamment le remplacement de tous les ouvrants de la façade sud pour un coût de 320 000 euros. Un chantier sur trois ans qui a pris fin cet été et qui n’était pas du luxe, comme le confirme le maire Eric Authiat :

D’autres projets d’amélioration sont à l’étude, notamment la mise en place d’un plan numérique en 2022. Un plan à 150 000 euros pour remplacer entre autres le matériel informatique vieillissant. La commune espère un financement de l’Etat à hauteur des deux tiers.