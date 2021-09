Scène ouverte avec l’association Les Fous cavés de Port-d’Envaux.

Eté 2001, deux jeunes saintongeais en visite aux sarabandes de Bouchaud, se disent « Pourquoi ne pas faire un festival en terre Saintaise ? Il n’y a rien par chez nous ! ». Très vite l’idée germe, et d’autres jeunes d’horizons différents, se joignent à eux. C’est la commune de Port-d’Envaux qui accepte de les accueillir (village se trouvant à 12 kilomètres de Saintes. Ce qui n’est pas pour déplaire à ces jeunes motivés, qui trouvent en ce village, imprégné des vieilles carrières et de la Charente qui le borde, l’inspiration pour créer l’association Les Fous cavés. Printemps 2002, premier coup d’essai, les Fous cavés réunissent plus de 1 000 personnes pour applaudir Taxyfolia, Club popotte, Coonska et Dreadjahlox. Ce concert est une vraie rampe de lancement. L’association n’en est pas restée là, elle a continué à réaliser ses objectifs, animer le milieu rural en basse saison et rendre la culture accessible à tous grâce à des entrées à prix réduits voire gratuites.

Pour cette 19ème édition inédite des Fous Cavés Déambulent qui aura lieu le samedi 4 septembre 2021 à Port-d’Envaux, l’association propose une marche gourmande et musicale (environ 6km), suivi de concerts à la Place de Grailly ! Si la marche ne t’inspire pas… pas d’inquiétude, le site des concerts sera ouvert à 18h, restauration et buvette 100% local sur place ! Pass Sanitaire Obligatoire.

http://lesfouscaves.fr/

https://www.facebook.com/associationlesfouscaves/