Une intersyndicale CGT, FO et CFTC proteste une nouvelle fois contre l’obligation vaccinale des soignants qui entrera en vigueur le 15 septembre prochain, mais aussi contre le pass sanitaire. On écoute Pascale Rabier de l’Union santé départementale CGT 17 :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/hop-rft-1.mp3 Pascale Rabier qui réclame plus de moyens pour l’hôpital public :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/hop-rft-2.mp3 La manifestation a lieu sur le parvis de l’hôpital de Rochefort, zone de Béligon. Un premier coup de semonce avant la manifestation départementale prévue le 7 septembre de 10h30 à 14h devant l’hôpital de La Rochelle, à l’appel de la CGT santé 17.