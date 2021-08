La fin des vacances scolaires approche. La rentrée, c’est jeudi prochain. Plus que quelques jours pour en profiter. Et avec ce temps estival et ensoleillé, c’est l’occasion de profiter encore des joies de la mer sur la côte charentaise. Mais en toute sécurité bien sûr, et en restant prudent. Cet été, le département a encore connu son lot de drames, notamment sur la côte sauvage et la côte de beauté où le risque de baïnes est omniprésent. Et la préfecture de la Charente-Maritime nous met en garde contre ce phénomène qui peut s’avérer extrêmement dangereux.

Une baïne est en fait une retenue d’eau créée par le mouvement des marées. On en trouve tout au long des plages de sables de la côte atlantique. Elle ressemble à une piscine naturelle formée entre la côte et un banc de sable. Lors de la marée montante, les vagues passent par-dessus les bancs de sable et remplissent les baïnes, sortes de cuvettes. Le niveau d’eau se trouve alors au-dessus du niveau de la mer. Et selon le principe des vases communicants, les baïnes se vident avec le reflux et génèrent un fort courant vers le large. Ce qui peut mettre rapidement en difficulté un baigneur. Dans le cas présent, il faut adopter les bons comportements : à savoir, ne pas paniquer, se signaler avec des mouvements de bras, et se laisser porter par le courant pour sortir de la zone dangereuse.

Cet été, face aux interventions croissantes pour cause de noyades dues aux baïnes, une campagne de prévention a été menée pour informer la population, avec l’installation d’une soixantaine de panneaux de signalisation à La Tremblade, La Palmyre et sur l’île d’Oléron où le phénomène est fréquemment observé.

Par la suite, il sera question de mettre en place un système d’alerte localisé.