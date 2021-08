Un accident a fait trois blessés dont un grave hier matin à Marennes. Deux voitures sont entrées en collision vers 10h30 sur la RD728, en direction de l’île d’Oléron. Un homme de 31 ans et une jeune femme de 18 ans ont été transportés à l’hôpital de Rochefort. Et une femme de 31 ans, plus gravement touchée, a été évacuée en hélicoptère vers le CHU de Poitiers. La circulation a été perturbée.