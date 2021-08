Un dramatique accident de la route s’est produit vendredi soir à Fontcouverte, près de Saintes. Vers 21h sur la route d’Ecoyeux, une collision entre un SUV et un véhicule utilitaire a fait deux morts et trois blessés graves. Ces derniers qui ont été transportés en hélicoptères vers les hôpitaux de Poitiers et Bordeaux.