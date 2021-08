Il se dit prêt à se mobiliser pour accueillir les habitants qui veulent fuir leur pays, désormais aux mains des talibans. Malgré les propos lundi soir du Président Emmanuel Macron, qui a mis en garde contre d’éventuels flux migratoires importants, il en appelle à la solidarité nationale. On écoute le porte-parole du collectif Migrants 17 Jean-Marie Tessier :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/migrants-3.mp3 A noter que le collectif Migrants 17 organisera le 8 octobre prochain à 20h au cinéma de Rochefort une soirée ciné-débat avec la projection du film « Numéro 387, disparu en Méditerranée », en présence de la réalisatrice Madeleine Leroyer et du député européen Damien Carême. Et ce afin de sensibiliser la population et les élus sur la question de l’accueil des migrants.