L’évènement, qui devait avoir lieu les 4 et 5 septembre, ne durera finalement qu’une seule journée. Seule la remontée nautique est maintenue le dimanche 5 septembre. La Communauté d’agglomération Royan Atlantique, qui organise ce défi sportif, indique que les contraintes logistiques dues aux mesures sanitaires ne permettent pas d’assurer le contrôle du pass sanitaire la journée du samedi, et que la logistique des contrôles d’accès à l’embarcadère de La Tremblade et au port de L’Eguille-sur-Seudre est plus facile à mettre en place. A noter que les inscriptions pour la Remontée de la Seudre démarrent aujourd’hui sur le site royanatlantique.fr