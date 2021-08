L’association oléronaise Roule ma frite et l’entreprise Centrale Corse bio lancent un nettoyant nautique écologique. Fabriqué à base d’huile de friture usagée, il est garanti 100% biodégradable.

Cette opération a été rendue possible grâce à la signature fin décembre d’un contrat de distribution entre les deux structures pour que les deux brevets déposés par Centrale Corse bio autour de la valorisation de ce déchet en huiles techniques puissent être exploités localement, ici en Charente-Maritime, et plus largement en Nouvelle-Aquitaine. Techniquement, pour cette première, les produits fabriqués en Corse ont été acheminés en vrac vers Saint-Just-Luzac où Roule ma frite a procédé à l’embouteillage et l’étiquetage final dans son local. Entre 2021 et 2022, les investissements nécessaires y seront réalisés afin de mettre en place les lignes de production spécifiques. Deux marques ont été créées pour l’occasion : Oléoval à destination des professionnels dans un premier temps, et L’huile Lumineuse à l’attention des particuliers qui pourront s’en procurer dès l’année prochaine. Fidèle à sa tradition de coopération et de mise en réseau des acteurs, l’association oléronaise s’appuiera sur des distributeurs déjà bien implantés dans le paysage local comme Les Galeries Oléronaises sur l’île d’Oléron, afin de distribuer ces produits. La structure restant concentrée sur ses cœurs de métiers historique : la collecte des déchets en porte-à-porte, les échanges techniques avec les professionnels, et les remontées d’information vers les collectivités ayant les compétences déchet.