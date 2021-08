« Les Mystères à l’envers », c’est le nom du nouveau spectacle présenté tout cet été par la compagnie 3C théâtre à Surgères. Il s’agit plus exactement d’une visite théâtralisée jouée par une trentaine de comédiens bénévoles et professionnels, pour faire découvrir le patrimoine et l’histoire de la ville. Dans cette version revisitée des « Mystères du château » proposée l’été dernier, le public est invité à percer les secrets de l’histoire de Surgères, grâce au fidèle personnage central de la gargouille, comme nous le raconte Agnès Brion, responsable artistique :

C’est Pierre-Jean Calmel, comédien, qui reprend le rôle de la gargouille dans un scenario qui lui permet de donner une nouvelle dimension à son personnage :

Huit représentations ont déjà été données, avec beaucoup de succès. Les quatre dernières ont lieu ce soir et le 26 août à 18h et 20h. Il reste des places pour le 26. Pour réserver, vous pouvez contacter le Comptoir local de Surgères au 05 46 01 12 10.