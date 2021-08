L’Agence régionale de santé a pris la décision hier de déclencher ce dispositif qui permet de débloquer des moyens supplémentaires, et notamment des lits en réanimation, et du personnel, mais aussi de déprogrammer les opérations non-urgentes. L’objectif étant de faire face à la progression du Covid-19 dans la région, et d’anticiper le phénomène de saturation dans les hôpitaux. Les départements les plus impactés par le coronavirus restent ceux du littoral, en raison de la fréquentation touristique. C’est le cas de la Charente-Maritime qui affiche un taux d’incidence de 213 cas pour 100 000 habitants.