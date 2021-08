Les personnels hospitaliers de nouveau appelés à se mobiliser à La Rochelle. Une action est prévue aujourd’hui sur le port, avec l’installation symbolique d’un hôpital de campagne de 11h à 16h. Initié par le syndicat SUD, ce mouvement de contestation et de grève entend dénoncer le pass sanitaire, mais aussi l’obligation vaccinale dès le 15 septembre pour les soignants et les personnes en contact avec les publics fragiles. Des mesures qui risquent de fragiliser une fois de plus l’hôpital public, selon Christophe Geffré, infirmier et responsable du syndicat SUD Charente-Maritime :

Christophe Geffré qui dénonce également les moyens mis en œuvre pour assurer le contrôle du pass sanitaire à l'entrée des établissements de santé. D'autant plus que la situation sanitaire s'est fortement dégradée ces dernières semaines, notamment en Charente-Maritime :

