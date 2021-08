C’est ce que propose la Communauté de communes de l’île qui s’est portée volontaire pour être site pilote en Nouvelle-Aquitaine. Elle teste durant tout ce mois d’août un nouveau logiciel d’application pour donner en temps réel des indicateurs précieux pour les vacanciers qui fréquentent les 17 plages oléronaises qui sont surveillées par une cinquantaine de nageurs-sauveteurs. On écoute Joseph Huot, vice-président en charge du littoral et maire de Saint-Denis :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/meteo-plages.mp3 Et la météo des plages de l’île d’Oléron est à retrouver en cliquant sur ce lien : Météo des plages – Île d’Oléron (cdc-oleron.com)