C’est l’étonnante et terrifiante découverte faite hier midi par un agent technique de la Communauté d’agglomération Royan Atlantique. Il s’agit d’un obus de mortier qui avait été déposé là par un habitant. La police est aussitôt intervenue, et la déchetterie a été immédiatement évacuée. Mais l’obus s’est révélé sans danger selon les forces de l’ordre, et sera prochainement pris en charge par une équipe de démineurs de La Rochelle. Tout est rentré dans l’ordre, et la déchetterie royannaise a pu rouvrir après quelques heures de frayeur.