Créée il y a trois semaines, elle est née du collectif du même nom qui œuvre depuis quelques mois sur le territoire contre les décharges sauvages. Tout est parti d’une rencontre en mars dernier. Delphine Basset, la présidente, nous raconte :

13 actions de ramassage plus tard, ce sont plus de 13 tonnes de déchets qui ont été collectés. Et les projets ne manquent pas. Le dernier en date, c’est la mise en service vendredi dernier de deux bacs à marée à Bourcefranc-le-Chapus et Marennes-plage, en partenariat avec les deux communes. Une fierté pour Delphine Basset :

Tous les déchets charriés par la mer peuvent être déposés dans les bacs à marée, qu’ils proviennent de la pêche maritime ou ostréicole. D’autres projets sont en cours comme l’installation le mois prochain d’un distributeur de cendriers de plage à Marennes-Plage. L’association Les Insurgés des déchets participera également le 18 septembre au World cleanup day, la Journée internationale de nettoyage de la planète. Plus d’infos sur lesinsurgesdesdechets.fr