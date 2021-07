Un jeune homme de 29 ans a été grièvement blessé à la suite d’un accident hier soir à Muron, entre Surgères et Rochefort. Vers 18h, il circulait sur la RD 911, à bord d’un camion-benne, transportant des tuiles, lorsqu’il a perdu le contrôle de son véhicule qui a terminé sa course contre un arbre. La victime se serait assoupie au volant. Le choc a été violent. Le conducteur a dû être désincarcéré par les pompiers et médicalisé sur place par le Smur, avant d’être transporté en hélicoptère vers le centre hospitalier de La Rochelle.