Le Secours populaire de la Charente-Maritime se mobilise cet été encore pour les plus démunis. Il organise aujourd’hui son Grand déballage, afin de financer des activités de loisirs et des vacances à plus de 500 personnes qui n’en ont pas les moyens. Un évènement important dans la vie de l’association. D’autant plus cette année qu’il avait dû être annulé l’an dernier en raison de la crise sanitaire. Une crise qui a sérieusement plombé les finances et l’action du Secours populaire 17, comme le souligne son secrétaire général Jean-Louis Rolland :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/secours-pop-1.mp3 Avec ce Grand déballage, le Secours populaire 17 espère améliorer les finances, grâce à la vente de milliers d’articles neufs et d’occasion. Jean-Louis Rolland :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/secours-pop-2.mp3 Et rendez-vous toute cette journée de 9h à 17h à la boutique du Secours populaire 17, Porte royale à La Rochelle, et sur son parking.