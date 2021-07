Le lancement hier après-midi à La Rochelle du Lab’ de l’emploi. Un dispositif inédit qui vise à accompagner les demandeurs d’emploi en difficulté. L’objectif étant de recruter et de former dans des entreprises du territoire.

Depuis plus de cinq ans, le secteur de La Rochelle connaissait une croissance de l’emploi salarié, ainsi qu’une baisse du taux de chômage. Cependant, la crise sanitaire a stoppé net ces résultats encourageants, engendrant de lourdes conséquences sur l’emploi et l’économie du territoire. Face à cette crise d’une ampleur inédite, la Communauté d’agglomération de La Rochelle a pris des mesures concrètes et immédiates de soutien aux entreprises via l’élaboration d’un plan d’accompagnement à l’économie et l’emploi. Outre des aides financières en direction des entreprises, l’Agglo a renforcé son action en direction des demandeurs d’emploi les plus fragiles. Elle a lancé cette année avec la préfecture de la Charente-Maritime, Pôle Emploi et leurs partenaires, une expérimentation inédite en France pour soutenir les publics les plus en difficulté. Intitulé Lab’ de l’Emploi, ce dispositif s’adresse en particulier aux chômeurs des quartiers prioritaires de la politique de la Ville, de longue durée, bénéficiaires du RSA et travailleurs handicapés. Il a la particularité d’associer un contrat de travail d’un an dans l’une des structures partenaires, ainsi qu’un accompagnement à la carte. Son objectif : une formation et un recrutement pérenne dans une entreprise du territoire. Pendant l’année d’embauche, le demandeur d’emploi sera suivi par un tuteur, et alternera des périodes de mises en situation professionnelle, de découverte des métiers et de formation.

Dans les trois ans à venir, ce sont jusqu’à 100 Lab’ de l’Emploi qui seront financés et portés par la Communauté d’Agglomération et l’Etat via le dispositif Parcours Emploi Compétences et Pôle Emploi. 27 cette année, 36 en 2022 et 37 en 2023.