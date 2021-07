« Nus et culottés » sur l’île de Ré. A l’occasion du lancement ce soir de la 9e saison de l’émission de France 5, les deux voyageurs Nans et Mouts feront le tour de l’île charentaise, avec pour objectif de réinventer Noël. Comme d’habitude, ils partiront nus en plein hiver à la recherche de vêtements, de nourriture et d’un toit pour aller au bout de leur défi. C’est diffusé à partir de 20h50.