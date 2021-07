L’association « Les maires pour la planète » de Charente-Maritime organisait son premier rassemblement physique samedi sur la commune des Gonds, près de Saintes. Avec un enjeu important. L’objectif était d’échanger sur les bonnes pratiques en faveur de la protection de l’environnement et de la lutte contre le réchauffement climatique. On écoute le président et maire de Bourgneuf Paul-Roland Vincent :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/maires-1.mp3 Créée il y a un an et demi en plein confinement, l’association, qui a connu un démarrage poussif, est désormais lancée. Un quart des maires du département a déjà rejoint le mouvement. Paul-Roland Vincent :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/maires-2.mp3 Le rassemblement a vu la présence du climatologue Alain Mazaud, et de la nouvelle présidente du Département de la Charente-Maritime Sylvie Marcilly, qui est aussi vice-présidente de l’association « Les maires pour la planète ».