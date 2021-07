Les deux syndicats mixtes viennent de signer un accord de partenariat pour promouvoir sa consommation qui est plus écologique et plus économique. Car encore trop de bouteilles en plastique ne sont pas recyclées en France, ou finissent dans la poubelle ou pire dans la nature. Cela représente chaque année 250 000 tonnes de déchets. Des déchets qu’il est possible d’éviter. On écoute Jean Gorioux, président du syndicat mixte de traitement des déchets Cyclad :

Sans compter que l’eau du robinet est parfaitement équilibrée et contient des sels minéraux et des oligo-éléments nécessaires à l’être humain. Alors, c’est le bon moment pour changer de comportement. D’autant plus pendant l’été où la consommation d’eau potable et le nombre de déchets doublent avec l’afflux touristique.