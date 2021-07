Après deux ans d’absence pour cause de crise sanitaire, de nombreux spectacles pyrotechniques seront tirés dans le département pour la Fête nationale demain et mercredi. Tour d’horizon :

La plupart des grandes villes vont renouer avec la tradition en Charente-Maritime. La Rochelle tout d’abord. Le chef-lieu du département va de nouveau pouvoir organiser son feu d’artifice le soir du 14 juillet. Et celui-ci promet d’être maritime et aérien, pour qu’un large public puisse en profiter en toute sécurité, en respectant les mesures sanitaires encore en vigueur. Il sera tiré aux alentours de 22h40 en mer, à proximité de la Tour Richelieu. Il sera donc visible depuis le littoral rochelais, de Port-Neuf aux Minimes. Et pour éviter une trop forte concentration sur ce périmètre, les villes voisines d’Aytré et Châtelaillon-Plage tireront leurs feux d’artifice le même soir.

A Saintes, le feu d’artifice aura lieu également le soir du 14 juillet, à La palu, après une journée de festivités au rythme des défilés militaires. Un mapping sur le palais de justice et l’arc de Germanicus illuminera la soirée à la tombée de la nuit.

A Rochefort, ce sera le 13 juillet. La Ville a également souhaité renouer avec la tradition en organisant un concert à 21h30 sur le quai aux vivres, après une cérémonie militaire à 18h30. Le feu d’artifice sera tiré à 23h et sera suivi d’une soirée électro. Dans la ville proche de Tonnay-Charente, il y aura également un feu d’artifice, mais le lendemain. Il sera tiré à 23h, face aux quais où le port du masque sera obligatoire dans tout l’espace public.

A Marennes-Hiers-Brouage, deux feux d’artifice seront proposés exceptionnellement. Le 13 à Hiers à 22h. Et le 14 à 23h à Marennes-Plage. Et puis le 14 également à Arvert, à 22h au port de la Grève à Duret. A Fouras, à 23h sur le front de mer ouest. A Surgères, dans le parc du château à 23h. Et puis toujours le 14 au Château-d’Oléron, l’une des seules communes où le feu d’artifice avait été maintenu l’an dernier, ce sera à 23h.

Voilà pour les feux d’artifice qui vous sont proposés. En revanche, ceux de Royan et Saujon ont été annulés pour des raisons sanitaires. Et à Saint-Jean-d’Angély, la Ville a tout simplement préféré ne pas en organiser du tout, mais proposer tout de même un programme d’animations avec concert et ateliers pour les enfants, au plan d’eau de Bernouët le 14 juillet.