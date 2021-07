Les visites ministérielles s’enchaînent en Charente-Maritime. Après la venue lundi du ministre de l’Agriculture Julien Denormandie, c’est au tour d’Alain Griset et Jean-Baptiste Lemoyne de faire escale dans notre département. Le ministre délégué chargé des Petites et Moyennes Entreprises et le secrétaire d’Etat en charge du tourisme sont arrivés hier soir à La Rochelle pour lancer les premières consultations du Plan de reconquête du Tourisme, annoncé par le Président Emmanuel Macron. Un plan destiné à renforcer le soutien au secteur et accompagner les professionnels dans la transition écologique et numérique. Une rencontre avec les acteurs du tourisme est prévue aujourd’hui à Châtelaillon-Plage.

Parallèlement, Annick Girardin se rend ce matin au siège du Conservatoire du littoral à Rochefort. La ministre de la Mer participe au comité de pilotage de l’opération « France vue sur mer » du plan de relance, aux côtés de la secrétaire d’Etat à la biodiversité Bérangère Abba. Puis elle se rendra à Fouras pour l’inauguration du balisage du sentier du littoral, avant de prendre la route pour Royan où elle doit échanger avec des pêcheurs sur leur activité et la saison à venir.