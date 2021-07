Comme les années précédentes, ses bénévoles ont décidé d’aller de nouveau au-devant des vacanciers, sur certaines plages naturistes des côtes oléronaises et royannaises, bien connues pour être des points chauds du littoral charentais et des lieux de rencontres sexuelles. Objectif sur place : assurer un maximum de prévention contre le Sida, comme le souligne Sandrine David, coordinatrice de l’association Aides en Poitou-Charentes :

Les équipes de l'association Aides Charente-Maritime sont présentes aujourd'hui plage des Saumonards à Saint-Georges-d'Oléron, puis le 22 juillet, et les 5, 26 et 31 août. Et du 10 au 17 juillet plage de La Lède à La Palmyre. Puis du 14 au 21 août.