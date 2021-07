Un nouveau centre éducatif fermé verra bientôt le jour à Rochefort. Le projet a été présenté hier à la presse par le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse du Poitou-Charentes Mustafa Métarfi, et le maire Hervé Blanché. L’établissement, qui devrait ouvrir en 2024 sur le site d’une ancienne caserne de gendarmerie, pourra accueillir jusqu’à 12 jeunes délinquants, placés sur décision de justice.

Le projet du Centre éducatif fermé de Rochefort a été élaboré en étroite concertation avec la Ville et ses élus. Investissement de l’État, il fait partie des 20 projets retenus par le ministère de la Justice. Répartis sur tout le territoire français, ces équipements complètent les solutions de placement à la disposition des juridictions pour la réinsertion des mineurs qui sont en conflit avec la loi. La construction du site de Rochefort permettra notamment de faire appel aux entreprises du bâtiment locales et de créer 27 emplois au sein de cet établissement. Il faut savoir que les Centres éducatifs fermés sont des structures d’accueil dotées d’un dispositif qui permet d’accueillir jusqu’à 12 mineurs maximum, âgés de 13 à 18 ans, impliqués dans un parcours de délinquance. Le placement est imposé dans le cadre d’une décision de justice. Ce type de structure est dit « fermé », car l’encadrement y est particulièrement renforcé. Le jeune est obligé d’y résider sous la surveillance permanente d’une équipe éducative composée de 27 professionnels. Les jeunes délinquants y suivent un programme soutenu d’activités éducatives, pédagogiques, d’insertion, en vue de leur réinsertion scolaire et professionnelle.

Ce nouveau Centre éducatif fermé représente un investissement pour l’Etat de 4,5 millions d’euros.