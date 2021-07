On connait les résultats du Bac dans l’Académie de Poitiers. Publiés plus tard que d’habitude, ils ont été communiqués dans la soirée de ce mardi. Ainsi, 95,8% des candidats ont été admis au Bac général, 90,4% en filière technologique et 84,5% en filière professionnelle. C’est globalement moins bon qu’en 2020. Place désormais aux épreuves de rattrapage qui débutent aujourd’hui pour trois jours.