La circulation du virus baisse toujours dans la région, et le taux d’incidence est passé sous le seuil d’attention, avec désormais 15 cas pour 100 000 habitants. Mais le variant delta et la situation dans les Landes inquiètent toujours les autorités sanitaires. L’évolution est suivie de très près et un plan d’actions rigoureux est mis en place pour contenir la propagation du virus. Parallèlement, la vaccination progresse toujours dans la région, avec plus de 3,3 millions de Néo-Aquitains primo-vaccinés.