Les professionnels du tourisme peinent à recruter des saisonniers cet été en Charente-Maritime. Malgré l’offre importante, les candidatures n’abondent pas, et les recruteurs commencent à baisser les bras, alors que la haute saison vient tout juste de démarrer. C’est le cas à Ronce-les-Bains. Sur la principale avenue commerçante de la station balnéaire de La Tremblade, les professionnels sont désespérés. Julien Varachaud, qui tient un bar et une boutique de location de vélos, n’y croit même plus. On l’écoute :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/varachaud-1.mp3 Julien Varachaud qui a bien du mal à expliquer ce phénomène qui s’accentue depuis quelques années :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/varachaud-2.mp3 Julien Varachaud qui lance un appel d’urgence pour trouver des serveurs et des plongeurs. Même sans expérience. Pour postuler, il faut se présenter directement dans les établissements qui recrutent avec un CV, ou leur envoyer une candidature en message privé sur Facebook.