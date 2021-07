Nouveau à Yves, près de La Rochelle. Un parc médiéval itinérant ouvre dimanche prochain au centre équestre du Marais en selle. Ça s’appelle Les Légendes d’autrefois. Et tout l’été, seront proposés des animations et un spectacle de chevalerie avec une vingtaine d’artistes en scène. C’est Judicaël Vatier, directeur de production et comédien, qui nous en parle :

Un spectacle mis en scène par Thomas Lagriff, qui s’inspire de l’histoire locale. Un spectacle sur-mesure comme le raconte Judicaël Vatier :

Ce parc qui se veut tous publics et familial accueillera également un marché de produits locaux et artisanaux. C’est 15 euros l’entrée pour les adultes. 10 euros pour les enfants. Rendez-vous du 4 juillet au 31 août.