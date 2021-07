Covid-19 : le préfet de la Charente-Maritime signe un nouveau protocole concernant le port du masque. Pour accompagner la sortie de l’état d’urgence sanitaire, Nicolas Basselier a pris un nouvel arrêté hier. Ainsi, le port du masque restera obligatoire jusqu’au 16 juillet sur les marchés, les brocantes, fêtes foraines, festivals sans pass sanitaire, concerts et feux d’artifice. Mais aussi dans les files d’attente, aux abords des gares, des ports et des aéroports, des centres commerciaux aux heures de pointe, des écoles, des lieux de culte, des hôpitaux et des centres de vaccination.